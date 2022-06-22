افتتاح مقر رئاسة الأركان الجديد في طرابلس بحضور المنفي والدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

حضر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، احتفالية افتتاح مقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.

واستقبلهما رئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة، الفريق أول محمد الحداد، ورؤساء الأركان وقيادات وزارة الدفاع، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبعد مراسم الافتتاح للمبنى الجديد، كُرِّم الضباط وضباط الصف المشاركون في المناورة العسكرية المقامة أخيرا في تركيا، على جهودهم الإيجابية ضمن عدة دول شاركت بالمناورة.

المنفي يشيد بلقاء الحداد والناظوري: خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية

وأمس الثلاثاء، التقى المنفي، الحداد حيث أشاد بلقائه الأخير مع رئيس أركان القيادة العامة، عبدالرزاق الناظوري، في العاصمة المصرية القاهرة، قائلا إنه بمثابة «خطوة مهمة» نحو توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون صمام أمان الوطن، وأملا جديدا على طريق مشروع بناء الدولة.

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واحتضنت القاهرة في 16 يونيو الجاري، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحضور الحداد والناظوري، وخلُصت الاجتماعات إلى الاتفاق على أهمية «توحيد المؤسسة العسكرية؛ وبناء جيش قوي بعيدا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض»، حسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وأثنى الحداد، على عمل اللجنة، والخطوات الإيجابية التي قطعتها لتحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

الدبيبة والمنفي خلال تفقدهما المقر.

الدبيبة والحداد خلال تفقدهما المقر.