باشاغا يرحب ببيان مصر والسعودية المشترك بشأن الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية، الذي «يؤكد أهمية أن يكون الحل ليبيًا - ليبيًا للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، إضافة إلى دعم القرارات الصادرة عن مجلس النواب كونه الجهة التشريعية للبلاد».

وجدد باشاغا شكره لقيادة البلدين وحرصهما على وحدة واستقرار ليبيا، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما أثنى على جهود مصر «الرامية إلى تقريب وجهات النظر واستضافة مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للعمل على إطار دستوري توافقي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة».

باشاغا يبعث رسالة إلى غوتيريس بشأن «قيادته ليبيا لإجراء الانتخابات»

وبعث باشاغا، الأربعاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال فيها إن «تفويض المنظمة لتحديد مسار الانتخابات انتهى رسميًا الآن»، متابعًا أنه بصفته «رئيس وزراء ليبيا المنتخب من مجلس النواب، سيقود الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة».

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وقال إنه أصدر أخيرا «خارطة الطريق نحو التعافي»، والتي تحدد أولويات حكومته التي تضمن أن للشعب الليبي الحق في اختيار مصيره، وكذلك تضمن أمن الشعب الليبي، والطريق إلى الازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى إعلان تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.

ورحب بالمشاركة المستمرة للأمم المتحدة في المساعدة في تنفيذ الخارطة، غير أنه أكد التزامه بحل ليبي- ليبي، متوقعا القيام خلال الأشهر المقبلة «بخطوات كبيرة» نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية وتنفيذ الأولويات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اقترحها.