حبس موظفين بمصرف الصحاري اختلسوا 2.35 مليون دينار من حسابات عملاء

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس عاملين في مصرف الصحاري فرع عمر المختار بالعاصمة طرابلس، لاختلاسهم 2.35 مليون دينار من حسابات عملاء.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام معلومات حول تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة على حسابات العملاء في الفرع، حسب بيان النيابة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وعلى الفور، باشر النيابت إجراءات التحقيق في وقائع النفاذ غير المشروع إلى تلك الحسابات، وتحصلت عل بيانات بشأن «السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف؛ وأيضا إجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف».

وتابع البيان: «طالت التحقيقات عددا من العاملين في المصرف الذين نفَذوا إلى منظومة الحسابات؛ وعمدوا إلى اختلاس المبلغ»؛ حيث قررت النيابة حبسهم احتياطيا، ومعهم متورط آخر؛ كما مضت في تنفيذ قراراها القاضي بإخضاع فرع المصرف المذكور للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيود العمل كلها.