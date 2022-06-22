المنقوش تبحث مع وزير الخارجية القطري مستجدات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد عبدالرحمن آل ثاني، مستجدات الوضع في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووصلت المنقوش إلى العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم الأربعاء، حسب بيان وزارة الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده للمسار السياسي الليبي، والحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.