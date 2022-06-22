«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية جيدة، والبحر هادئ الموج في معظم الأحيان.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على ساحل طرابلس وزوارة وسرت، وتكون جنوبية شرقية على ساحل الخمس ومصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.