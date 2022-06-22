أحوال الطقس اليوم: موجة حر في المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الغربية اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بقاء الأجواء معتدلة على مناطق الخليج والساحل الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، تكون جنوبية شرقية على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 27 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية.