Atwasat

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 01:46 صباحا
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
كارولاين هرندل سفيرة بريطانيا المعينة في ليبيا. (تويتر)
alwasat radio

قالت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، إن مجلس العموم البريطاني له «الحق في استضافة من يشاء»، وذلك تعليقا على زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا إلى بريطانيا ولقاء عدد من أعضاء مجلس العموم.

لكن هورندال، قالت خلال لقاء مع «تلفزيون المسار» الثلاثاء، إن «باشاغا ليس ضيفا على حكومة المملكة المتحدة»، مضيفة أنه يتمتع بعلاقات جيدة في المملكة المتحدة و«أنا أتحدث معه كثيرا منذ وصولي إلى ليبيا».

والثلاثاء، أعلن باشاغا، عقده اجتماعات مع أعضاء مجلس العموم البريطاني لمناقشة «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها أخيرًا، مضيفا «وصلت للتو إلى مجلس العموم البريطاني من أجل يوم كامل من الاجتماعات.. أتطلع إلى مناقشة خارطة الطريق نحو التعافي التي أطلقتها، مع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة».

تفسيرات مختلفة لأهمية خارطة الطريق في جنيف
وتابعت هورندال، أن هناك تفسيرات مختلفة لأهمية خارطة الطريق في جنيف، والتي انتهت مراحلها الزمنية بالكامل الثلاثاء 21 يونيو 2022، مشددة على «عدم قبول أي تصرف أحادي الجانب».

وأضافت «على جميع الليبيين والمجتمع الدولي البحث عن أسباب عدم تحقيق الاستحقاقات» الانتخابية، مؤكدة أن إجراء الانتخابات سيوحد المؤسسات ويحقق الاستقرار و«لا يجب توجيه أصابع الاتهام بل يجب دعم الوصول إلى اتفاق».

- خلال افتتاح السفارة في طرابلس.. سفيرة بريطانيا تدعو القادة الليبيين إلى التوافق
- اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي «النواب» و«الدولة» إلى اجتماع خلال 10 أيام

وتابعت أن اجتماع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع رئيسي مجلسي النواب والدولة، سيساهم كثيرا في الوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية، لكنها قالت إن الإعلان الدستوري يحتاج توافقا بين المجلسين وهذا لم يحصل، قائلة «يجب الوصول إلى توافق حقيقي».

واختتمت أنها ترفض «اتهام بلادها بدعم الإسلام السياسي والسيطرة على مصرف ليبيا المركزي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. الأربعاء

ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. ...
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»

«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار الدستوري

المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار ...
منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة

منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة ...
«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري

بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري
مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم لحكومة باشاغا

مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم ...
ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»

ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة ...
نقل طائرة الشحن الليبية العملاقة إلى حظيرة مصنع «أنتنوف» الأوكراني بعد إصابة هيكلها
نقل طائرة الشحن الليبية العملاقة إلى حظيرة مصنع «أنتنوف» ...
لجنة وزارية توصي بالاطلاع على تجربة مصر بشأن الرفع الجزئي لدعم الوقود
لجنة وزارية توصي بالاطلاع على تجربة مصر بشأن الرفع الجزئي لدعم ...
الدبيبة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز
الدبيبة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم ......
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء ......
النائب العام يجدد لـ«الجنائية الدولية» تمسك الادعاء الوطني بولايته على النظر في القضايا الداخلية
النائب العام يجدد لـ«الجنائية الدولية» تمسك الادعاء الوطني ......
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية ......
الدبيبة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز
الدبيبة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط