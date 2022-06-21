الدبيبة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز، رفقة عميد بلدية طرابلس، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس.

وشملت الجولة أعمال التوسعة والصيانة بشارع النصر، وأعمال التطوير والبنية التحتية بشارع الوادي، بحسب بيان للحكومة اليوم.

واستمع الدبيبة إلى الخطة التقديرية المستهدفة ببلدية طرابلس المركز، وأصدر تعليماته بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.

- الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار

والسبت، تفقد الدبيبة مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بمنطقة طريق المطار بطرابلس، ضمن خطة «عودة الحياة»، ونسب الإنجاز بالمشروع.

وقال الدبيبة إن مشروع باب طرابلس، ضمن عديد المشروعات المتوقف تدشينها خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، أهمها السكني.

الدبيبة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز. 21 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز. 21 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز. 21 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)