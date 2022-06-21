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شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 08:50 مساء
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
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تقدم قناة الوسط «WTV» تغطية خاصة الليلة بعنوان «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية» التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاته في تونس منتصف نوفمبر في العام 2020، ومهدت الطريق إلى إعادة هيكلة واختيار سلطة تنفيذية مكونة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعات جنيف في يناير وفبراير 2021.

وتتزامن نهاية خارطة الطريق التي كان يأمل أن تتوج بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مع تعثر اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة في الوصول إلى توافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، مع عودة الانقسام الحكومي مرة أخرى، بعدما كلف مجلس النواب حكومة جديدة ومنحها الثقة برئاسة فتحي باشاغا خلفًا لحكومة الوحدة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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ويناقش ضيوف التغطية الخاصة من قناة الوسط «WTV» مآلات المشهد الليبي وتداعيات استمرار الانسداد السياسي ومواقف الأطراف الفاعلة والقوى الأجنبية ودول الجوار المعنية بليبيا ورؤيتها للمرحلة المقبلة في ظل الانقسام الدولي الواضح وعدم قدرة مجلس الأمن على معالجة وضع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتعيين رئيس جديد لها منذ أشهر.

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