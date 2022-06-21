اللافي يبحث مع نائب الرئيس التركي تطورات الشأن السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع نائب رئيس الجمهورية التركية، فؤاد قطاي، في أنقرة، آخر مستجدات الشأن السياسي الليبي، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها اللافي لتركيا.

وأكد قطاي استمرار دعم بلاده جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وصولًا لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية تتفق عليها جميع الأطراف، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

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فيما أكد اللافي، استمرار المجلس الرئاسي في مسعاه لتحقيق الاستقرار الدائم بحشد الدعم المحلي والدولي لتحقيق حلم الشعب الليبي في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية.

وتأتي زيارة اللافي إلى أنقرة، بالتزامن مع جلسة البرلمان التركي التي أقر فيها طلب أحاله الرئيس رجب طيب إردوغان، بشأن تمديد وجود القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية، بدءًا من الثاني من يوليو المقبل.

النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع نائب رئيس الجمهورية التركية، فؤاد قطاي. 21 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)