مقرر لجنة «5+5» يطلع المنفي على نتائج اجتماع القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مقرر اللجنة، اللواء مصطفى يحيى، رئيس المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي» محمد المنفي، على نتائج الاجتماع الأخير للجنة الذي عُقِد في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي إن المنفي بحث خلال لقائه مع اللواء مصطفى يحيى، اليوم الثلاثاء، «آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، واستعراض جهود القائد الأعلى، في توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد».

واختتمت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الإثنين، بحضور كل من رئيسي الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري ورئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

توحيد المؤسسة العسكرية

واتفق المجتمعون على أهمية «توحيد المؤسسة العسكرية؛ وبناء جيش قوي بعيدًا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض»، وتمسك أعضاء اللجنة، خلال المشاورات، باتفاق وقف إطلاق النار، مشددين على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، حسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

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وأثنى الحداد، في كلمته خلال الاجتماع، على عمل اللجنة، والخطوات الإيجابية التي قطعتها لتحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

كما أكد الناظوري في كلمته، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، و«دمج (أفراد) المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية».

الاجتماعات تستهدف التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

وفي 15 يونيو الجاري، انطلقت اجتماعات اللجنة في القاهرة بهدف «مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب»، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وقبل اجتماع القاهرة الأخير، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارًا بإيفاد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى القاهرة، إضافة إلى رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد ورئيس الركان التابع للقيادة العامة، الفريق عبدالرزاق الناظوري، وذلك دون أن يوضح في قراره تفاصيل مهمة الوفد العسكري الليبي.