اللافي وتشاووش أوغلو يؤكدان أهمية استمرار العمل المشترك في هذه المرحلة المهمة من العلاقات الليبية - التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، في أنقرة «أهمية استمرار العمل المشترك في هذه المرحلة المهمة من العلاقات الليبية - التركية»، وفق ما أعلنته الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة.

وقالت وهيبة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر» إن لقاء اللافي وتشاووش أوغلو خُصِّص لبحث المستجدّات السياسية. كما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عبر حسابه على «تويتر» أن تركيا ستواصل «الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين».

تمديد وجود القوات التركية في ليبيا

وتأتي زيارة اللافي إلى أنقرة، بالتزامن مع الجلسة المقررة للبرلمان التركي للنظر في الطلب الذي أحاله الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن تمديد وجود القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية، بدءًا من الثاني من يوليو المقبل.

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وجاء في المذكرة الرئاسية التي أُرسلت إلى مجلس الأمة قبل أسبوع أن «الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

ووقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج في أواخر نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم أثارتا جدلا واسع النطاق داخل وخارج ليبيا، تتعلق الأولى بالتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، والثانية بتحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين.

تركيا تدعم الاستقرار الشامل في ليبيا

والثلاثاء الماضي، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز الذي أكد له دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي الرامية إلى تحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وناقش المنفي مع السفير التركي، التطورات والمستجدات السياسية في ليبيا، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما أشاد المنفي بالعلاقات الأخوية بين البلدين، لافتًا إلى استمرار العمل مع تركيا وكل الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.



اللافي وتشاوش أوغلو خلال لقائهما في أنقرة، الثلاثاء 21 يونيو 2022. (تشاوش أوغلو)