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المنفي يبحث تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 05:25 مساء
المنفي يبحث تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية
لقاء المنفي مع السفير الأوروبي، 21 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية - الأوربية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى سُبل التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي، في المحافظة على توحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة في مجال التنمية، وتنفيذ مسارات الحوار الوطني، وملف المصالحة الوطنية، وسُبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيُعلن عنه هذا الأسبوع، فيما أثنى ساباديل على «دور المجلس الرئاسي في الحفاظ على وحدة البلاد»، معربًا عن «استعداد الاتحاد لدعم جهود المجلس في مجال المصالحة الوطنية»، وفق البيان.

- الاتحاد الأوروبي يؤكد استمراره في دعم ليبيا حتى مرحلة الاستقرار الدائم
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الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم ليبيا حتى الاستقرار
وأمس الإثنين، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، استمرار الاتحاد في دعم ليبيا «حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان، إن الكوني أكد للسفير الأوروبي «أن الانتخابات والمصالحة الوطنية هما الملفان الأهم في عمل المجلس الرئاسي في الوقت الحالي»، مشيدًا بدور الاتحاد الأوروبي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتناول لقاء الكوني والسفير الأوروبي، الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، ملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي تُبذل من الاتحاد الأوروبي وليبيا للحد منها.

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