صنع الله يشيد بدور قطاع النقل البري في تسهيل العمليات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالدور بالغ الأهمية الذي يلعبه قطاع النقل البري في تسهيل العمليات النفطية وإنجاز أعمال القطاع، مؤكدًا استمرار التعاون بين المؤسسة ونقابة النقل البري بما يحقق المصلحة العامة، بحسب المؤسسة.

جاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، رئيس نقابة النقل البري بنغازي خليل الذيب، بحضور مراقب فرع المؤسسة ببنغازي أنور البدري.

التعاون المشترك بين مؤسسة النفط ونقابة النقل البري

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء صنع الله ورئيس نقابة النقل البري في بنغازي تناول سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعرض حزمة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها دور نقابة النقل البري في توفير النقل البري الآمن للمعدات والمنتجات النفطية لكونها تمثل رافدًا مهمًا لقطاع النفط الليبي.

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وأضافت المؤسسة أن رئيس نقابة النقل البري بنغازي، خليل الذيب، قدم خلال اللقاء، درع وشهادة تقدير لرئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، تقديرًا وعرفانًا لدوره وجهوده المبذولة في تطوير قطاع النفط والحفاظ على مصادر قوت الليبيين.

لقاء صنع الله مع رئيس نقابة النقل البري بنغازي خليل الذيب، الثلاثاء 21 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)

لقاء صنع الله مع رئيس نقابة النقل البري بنغازي خليل الذيب، الثلاثاء 21 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)

لقاء صنع الله مع رئيس نقابة النقل البري بنغازي خليل الذيب، الثلاثاء 21 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)