المنفي يتلقى رسالة من رئيس الكونغو

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ديني ساسو نغيسو، الذي يتولى مهمة رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي.

وسلم الرسالة وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، الذي نقل تحيات نغيسو والشعب الكونغولي للشعب الليبي، متمنيا عودة الاستقرار والازدهار والسلام إلى ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأبدى وزير خارجية الكونغو، استعداد بلاده ودول الاتحاد الأفريقي لدعم الليبيين، للوصول إلى حل سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مؤكدا أن ليبيا كان لها دورها الفاعل في الاتحاد الأفريقي، وأنها ستتجاوز أزمتها وتعود لمكانتها في القارة والعالم.

وأشاد المنفي، بجهود الكونغو والاتحاد الأفريقي، في العمل على تحقيق الاستقرار في الدول الأفريقية، مؤكدا أن الأمر سينعكس إيجابا على عودة الاستقرار والسلام في ليبيا، والوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان.



وزير الخارجية الكونغولي يؤكد دعم أفريقيا للمصالحة في ليبيا

وأمس الإثنين، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، جاكوسو، حيث أكد له «استعداد ليبيا تسخير كافة الإمكانات الممكنة تمهيدا لعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل في مقرها الدائم بطرابلس».

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كما التقى الوزير الكونغولي، في اليوم نفسه، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وقال خلال مؤتمر صحفي مع المنقوش، إنه حضر إلى طرابلس للحديث عن السلم والمصالحة الوطنية، كأحد الشروط لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.