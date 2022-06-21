وكالة الأنباء الليبية تحتفي بفوز مديرها الأسبق بجائزة الدولة التقديرية للصحافة

القاهرة - بوابة الوسط

احتفت وكالة الأنباء الليبية بفوز الكاتب الصحفي بشير زعبيه، رئيس تحرير جريدة وبوابة «الوسط» بـ«جائزة الدولة التقديرية للصحافة»، وذلك خلال الاحتفالية المقامة مساء أمس الإثنين، في قاعة فندق «الريكسوس»، ضمن فعاليات «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022».

وأشادت الوكالة بمنح زعبيه، وهو مديرها الأسبق، لقب «صحفي العام»، وذلك في الاحتفالية التي حضرها عدد من الوزراء والصحفيين والأدباء والكتاب والفنانين من ليبيا وعدد من الدول العربية.

وقالت الوكالة في خبر بثته اليوم الثلاثاء، إن «الصحفي القدير بدأ مسيرته في مجال العمل الصحفي بها»، حين عمل في مقرها الرئيسي بطرابلس، وفي العديد من مكاتبها الخارجية بعدد من دول العالم، وتولى عديد المهام والمسؤوليات الصحفية والإعلامية بها وصولا إلى توليه منصب مدير الوكالة أكثر من مرة، ومدير المركز الإعلامي الليبي بالعاصمة المصرية.

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وأضافت أن زعبيه عمل «في بداية مسيرته الصحفية مراسلا لوكالة الأنباء الليبية بباريس عام 1977، ثم مراسلا للوكالة في طهران وفي دمشق، قام خلالها بتغطيات صحفية مميزة لـ(وال) في عديد الأحداث المحلية والدولية ومن بينها الحرب الأهلية اللبنانية، والثورة الإيرانية، كما أجرى عديد المقابلات الحصرية للوكالة مع رؤساء دول ووزراء ومع شخصيات عربية ودولية».

وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى تولي زعبيه حاليا رئاسة تحرير جريدة «الوسط» وبوابتها الإخبارية الإلكترونية، ونوهت إلى العديد من الكتابات والإصدارات التي أصدرها زعبيه في مجالات الصحافة والقصة القصيرة.