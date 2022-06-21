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عون يبحث التعاون مع «إيني» في تطوير حقول نفط برية وبحرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 01:16 مساء
عون يبحث التعاون مع «إيني» في تطوير حقول نفط برية وبحرية
لقاء عون مع مدير شركة إيني لشمال أفريقيا، 21 يونيو 2022، (وزارة النفط والغاز)
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بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، مع المدير العام لشركة «إيني» شمال أفريقيا فرع ليبيا، أنطونيو بالداسيري، إمكانية التعاون مستقبلا في تطوير حقول نفط بحرية وبرية.

جاء ذلك في اجتماع بحضور نائب مدير الشركة ونيس الرويمي، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة مصطفى بن عيسى، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

عون يقدم نبذة عن القانون المنظم للعلاقة بين مؤسسة النفط والوزارة
وقدم عون نبذة عن تاريخ ودور الوزارة في قانون النفط وقانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، الذى ينظم العلاقة بين الوزارة والمؤسسة والشركات التابعة لها، وكذلك نبذة عن آفاق الصناعات النفطية الليبية في المستقبل سواء في الاكتشاف أو الإنتاج.

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وأكد عون تشجيع الدولة الليبية للشركات الدولية على المشاركة في تطوير القطاع، وكذلك الطاقة البديلة تماشيا مع طموحات المجتمع الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية.

بدوره قدم بالداسيري، نبذة عما حققته «إيني» من اكتشافات نفطية وغازية في السنوات الأخيرة حول العالم، وما لها من خبرة ودراية في هذا المجال، وأفاد عن رغبة الشركة في استكشاف لبعض المناطق البحرية والبرية في ليبيا بالتعاون والشراكة مع شركة «برتش بتروليوم».

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