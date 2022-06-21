السوق الرسمية: انخفاض اليورو أمام الدينار وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو، مسجلا 5.06 دينار مقابل 5.07 دينار أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.90 دينار من 5.89 دينار أمس.

في حين ثبت سعر الدولار الأميركي عند 4.81 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.28 دينار، و1.31 دينار على الترتيب، في حين صعد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، وتراجع سعر اليوان الصيني قرشا ليسجل 0.71 دينار مقابل 0.72 دينار أمس.