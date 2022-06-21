«الأرصاد»: اضطراب البحر الليلة على ساحلي طرابلس وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اضطراب البحر الليلة على سواحل زوارة وطرابلس ودرنة وطبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول آخر الليل وصباح الغد إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب هذه الليلة على ساحل زوارة وطرابلس.

- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.