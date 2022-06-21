«الأرصاد»: اضطراب البحر الليلة على ساحلي طرابلس وطبرق...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اضطراب البحر الليلة على سواحل زوارة وطرابلس ودرنة وطبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول آخر الليل وصباح الغد إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب هذه الليلة على ساحل زوارة وطرابلس.
- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية غالبا، وتكون قليلة السحب غدا على ساحل طبرق.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون شمالية اليوم وصباح الغد على الساحل من راس لانوف إلى بنغازي، وغربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل الليلة وغدا إلى 1.50 متر على ساحل درنة وطبرق.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب الليلة وغدا على ساحل درنة وطبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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