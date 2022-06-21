أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء نسبيا في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة نسبيا على معظم المناطق اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، ارتفاع درجات الحرارة بدءا من غد الأربعاء على مناطق الغرب، ويشمل المنطقة الشرقية الخميس.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا خصوصا على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية بين 27 و32 درجة مئوية، وبين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الدواخل والواحات.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية.