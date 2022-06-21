صيانة مبنى إدارة جامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

احتفلت جامعة سرت بإعادة فتتاح مبنى الإدارة العامة الجديد بعد استكمال صيانته، بحضور سالم الزادمة وخالد الأسطى نائبي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (برئاسة فتحي باشاغا). وجرى افنناح المبنى الإداري لجامعة سرت، الإثنين، بعد صيانته إثر تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة للحروب المتعاقبة التي مرت على مدينة سرت.

وأكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب على تعليمات باشاغا بشأن الاهتمام بجامعة سرت اهتمامًا خاصا، وإدخال مرافقها ضمن أعمال لجنة توطين الحكومة، والتعاقد على استكمال صيانة (مدرج كانو) بالجامعة وبعض المرافق التعليمية الأخرى.

حضر الافنناح عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية، ومهندس جمعة اجديد وزير التعليم العام بحكومة باشاغا، والدكتور عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس جامعة سرت د. سليمان الشاطر.