Atwasat

برعاية أسبانية.. برنامج توعوي بصحة الأسنان في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 20 يونيو 2022, 11:43 مساء
برعاية أسبانية.. برنامج توعوي بصحة الأسنان في سرت
من البرنامج التوعوي بصحة الأسنان في المؤسسات التعليمية ببلدية سرت. (بوابة الوسط)
alwasat radio

انطلق برنامج توعوي في مجال طب الفم والأسنان يستهدف عشرة آلاف طالب و طالبة بالمؤسسات التعليمية ببلدية سرت وضواحيها، برعاية شركة (VITIS) الإسبانية.

وأكد مصدر طبي بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن بداية الحملة التوعية كانت في مدرسة المجد للتعليم الأساسي بسرت بعدد 250 طالب.

- استئناف العمل بمستندات السفر الجديدة في سرت 
- ندوة علمية حول «التنمية الزراعية المستدامة» بجامعة سرت
- وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي وجامعة سرت

كما شملت الزيارات الميدانية مركز البداية الناشئة لذوي الاحتياجات الخاصة، واشتملت على إلقاء محاضرة توعوية وعرض فيديو للإهتمام بصحة الفم والأسنان، وإجراء كشف طبي للطلبة وتوزيع مطويات و فرش أسنان ومعاجين أسنان ومضمضة فم للمحافظة الطبية عليه.

من البرنامج التوعوي بصحة الأسنان في المؤسسات التعليمية ببلدية سرت. (بوابة الوسط)
من البرنامج التوعوي بصحة الأسنان في المؤسسات التعليمية ببلدية سرت. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات

بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية

تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية
%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة ...
المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة

جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز ...
برعاية الاتحاد العام للغرف.. انطلاق أعمال المنتدى الفرنسي-الليبي في باريس
برعاية الاتحاد العام للغرف.. انطلاق أعمال المنتدى الفرنسي-الليبي ...
باشاغا يعلن خارطة طريق من 3 بنود تهدف إلى «الاستقرار والتعافي»
باشاغا يعلن خارطة طريق من 3 بنود تهدف إلى «الاستقرار والتعافي»
ليبيا تشارك في أعمال الجمعية العامة للهلال والصليب الأحمر
ليبيا تشارك في أعمال الجمعية العامة للهلال والصليب الأحمر
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي: 6947 إخلالا مهنيا إعلاميا
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي: 6947 إخلالا مهنيا إعلاميا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
المزيد
برعاية أسبانية.. برنامج توعوي بصحة الأسنان في سرت
برعاية أسبانية.. برنامج توعوي بصحة الأسنان في سرت...
المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار الدستوري
المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط ......
منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة
منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة...
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي: 6947 إخلالا مهنيا إعلاميا
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي: 6947 إخلالا مهنيا ......
ليبيا تشارك في أعمال الجمعية العامة للهلال والصليب الأحمر
ليبيا تشارك في أعمال الجمعية العامة للهلال والصليب الأحمر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط