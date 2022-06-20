منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الدولة التقديرية للصحافة، منذ قليل، أسماء الفائزين بجائزة الدولة الفخرية للصحافة، التي حاز عليها كل من الإعلامية عايدة الكبتي أول مذيعة أخبار في التلفزيون الليبي في العام 1968، ورئيس مجلس إدارة مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة، حسن محمد الأمين.

وحضر احتفالية «جائزة الدولة التقديرية للصحافة»، في نسحتها الثانية، المقامة في قاعة فندق «الريكسوس» بالعاصمة طرابلس، كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد.

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كما حضر الاحتفالية التي تقام ضمن فعاليات «طرابلس عاصمة للإعلام العربي» عدد من المسؤولين والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، إلى جانب عدد من رواد الإعلام العرب.

من احتفالية «جائزة الدولة التقديرية للصحافة» بالعاصمة طرابلس، 20 يونيو 2022. (لقطة مثبتة من بث مباشر)