الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي: 6947 إخلالا مهنيا إعلاميا

طرابلس - بوابة الوسط

أعلن رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية تسجيل 6947 إخلالا مهنيا إعلاميا، في التقرير الربع السنوي لمراقبة آداء وسائل الإعلام الليبية .

جاء ذلك خلال احتفالية «جائزة الدولة التقديرية للصحافة»، في نسحتها الثانية، وذلك في قاعة فندق «الريكسوس» بالعاصمة طرابلس، حيث من المقرر إعلان اسم المرشح الفائز بجائزة «صحفي العام».

ويشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في الاحتفالية التي تقام ضمن فعاليات «طرابلس عاصمة للإعلام العربي».

وذكر عثمان، خلال الاحتفال، أنه جرى رصد 23 وسيلة إعلامية ليبية و8 مؤسسات عربية مهتمة بالشأن الليبي، وكانت أبرز الانتهاكات هي السب والتشهير والتحريض على العنف والقتل، وعدم الدقة في الأخبار، ونشر صور الأسرى، والتمييز العنصري.