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برعاية الاتحاد العام للغرف.. انطلاق أعمال المنتدى الفرنسي-الليبي في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 07:58 مساء
برعاية الاتحاد العام للغرف.. انطلاق أعمال المنتدى الفرنسي-الليبي في باريس
المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي في باريس، الإثنين 20 يونيو 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
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انطلقت في باريس، اليوم الإثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي الفرنسي-الليبي، برعاية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وبتنظيم من الغرفة الفرنسية-الليبية مع جمعية أرباب العمل الفرنسية «MEDEF»، بحضور شخصيات رفيعة المستوى عن الجانبين الفرنسي والليبي.

وألقى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، كلمة في افتتاح أعمال المنتدى، أكد فيها استعداد ليبيا «لزيادة توثيق العلاقات مع فرنسا وأوروبا بما يخدم الجانبين»، داعيًا إلى زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري ورفع العراقيل التي تقف أمامه، ومنها استئناف العمل بالقنصلية العامة في طرابلس وإصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين كما هو الحال بعدة سفارات من الدول الصديقة في طرابلس، والعمل على تشجيع الشركات الفرنسية للعودة والعمل في ليبيا.

الوضع الاقتصادي لليبيا
وقدم الرعيض، في كلمته التي نشرها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عبر صفحته على «فيسبوك»، شرحًا مختصرًا عن الوضع الاقتصادي لليبيا وعن الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون مع فرنسا في عديد المجالات، خاصة لما تتميز به ليبيا من إمكانات وموارد، وما تحتاجه من تنمية في مجالات مختلفة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع فرنسا للإسهام في إنتاج الطاقة الشمسية ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الكثير من السلع في ليبيا التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية عبر فتح خطوط توريد من الشركات الفرنسية المنتجة للسلع.

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وتطرق الرعيض، في كلمته، إلى النشاط الليبي الأخير في مجال الاقتصاد الرقمي، مستعرضًا المشاركات الليبية المميزة في عديد المحافل الدولية بالخصوص، وأهمية تكثيف التعاون المشترك في هذا المجال، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن «ليبيا منفتحة على التجربة الفرنسة في مجالات المواصلات والبنية التحتية والتعليم والصناعة والتجارة للاستفادة منها».

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الفرنسي-الليبي بباريس
وشارك من الجانب الليبي في أعمال المنتدى، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف محمد الرعيض، عضو لجنة إدارة الاتحاد الدكتور عبدالمجيد قداد، وعدد كبير من أعضاء الغرفة الفرنسية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط ومديرو الشركات النفطية، وكبار المسؤولين في الشركة العامة للكهرباء والشركة القابضة للاتصالات وممثلون عن البنوك الليبية في أوروبا وعدد من المحامين بفرنسا ورؤساء الشركات والجهات ذات النشاطين التجاري والخدمي في ليبيا، وعدد من رجال الأعمال.

كما شارك من الجانب الفرنسي مدير عام جمعية العمل الفرنسية «MEDEF» فليب غوتيه، ورئيس الغرفة الفرنسية الليبية جيروم باغت، ومديرة ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الفرنسية بوهاردي أود، إلى جانب قرابة 60 من رجال الأعمال ومن رؤساء الشركات الفرنسية الناشطة في مجالات عدة.

وجمعية أرباب العمل الفرنسية «MEDEF» التي يقيم بالشراكة معها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا هذا الحدث، هي منظمة لأصحاب العمل تضم نحو 750 ألف شركة.

المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي في باريس، الإثنين 20 يونيو 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي في باريس، الإثنين 20 يونيو 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي في باريس، الإثنين 20 يونيو 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي في باريس، الإثنين 20 يونيو 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
برعاية الاتحاد العام للغرف.. انطلاق أعمال المنتدى الفرنسي-الليبي في باريس
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