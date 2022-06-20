بشير زعبيه بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية: الصحفيون الليبيون جميعهم جديرون بلقب «صحفي العام»

طرابلس - بوابة الوسط

قال الكاتب الصحفي بشير زعبيه رئيس تحرير جريدة وبوابة «الوسط» عقبه فوزه بلقب «صحفي العام»، إن «التكريم لشخصه، هو تكريم في الوقت نفسه للصحافة الليبية، وهي تتجاوز اليوم القرن ونصف القرن من الإرث الصحفي». وأضاف: «أنا أحد أبناء الصحافة الليبية، ضمن مسار أجيالها المتعاقبة، وأعتبر أيضًا أن الصحفيين الليبيين جميعهم جديرون بلقب صحفي العام، لإصرارهم الملفت على أدائهم المهني، على الرغم من الظرف الاستثنائي الصعب والعصيب، الذي تعيشه بلادنا»



وفاز زعبيه بلقب «صحفي العام» ضمن جائزة الدولة التقديرية للصحافة، وذلك خلال الاحتفالية المقامة في قاعة فندق «الريكسوس»، ضمن فعاليات «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022».



وأضاف رئيس تحرير جريدة وبوابة «الوسط»، خلال كلمة عقب فوزه بالجائزة، «لا نستطيع أن نقول إن صحافتنا اليوم على ما يرام، لأن البلاد بحالها ليست على ما يرام»، لكن زعبيه قال: «نؤمن، ونثق في أنها ستكون بخير، حين تكون بلادنا بخير، وستكون.. قد يطول الوقت بمقياس أعمارنا الشخصية، لكنه لن يكون كذلك بمقياس أعمار الشعوب والدول، خصوصًا في مراحل التغيرات الكبرى، وبلادنا تتغير».





الكاتب الصحفي بشير زعبيه رئيس تحرير بوابة وجريدة «الوسط» خلال احتفالية جائزة الدولة التقديرية للصحافة، 20 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

الكاتب الصحفي بشير زعبيه رئيس تحرير بوابة وجريدة «الوسط» والزميل رمضان كرنفودة خلال احتفالية جائزة الدولة التقديرية للصحافة، 20 يونيو 2022. (بوابة الوسط)