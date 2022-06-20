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السايح يتسلم مقترحا لقاعدة دستورية جديدة ومشروع قانون للانتخابات البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 06:39 مساء
السايح يتسلم مقترحا لقاعدة دستورية جديدة ومشروع قانون للانتخابات البرلمانية
لقاء السايح مع وفد الجمعية الوطنية، الإثنين 20 يونيو 2022. (مفوضية الانتخابات)
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تسلم رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح «مقترحًا لقاعدة دستورية جديدة ومشروع قانون للانتخابات البرلمانية» قدمه وفد «الجمعية الوطنية» خلال لقاء عقد بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس ظهر اليوم الإثنين.

وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان عبر موقعها على الإنترنت، إلى أن الجمعية الوطنية «هي منظمة أهلية تضم عددًا من المكونات المدنية بكافة ربوع ليبيا بهدف دعم المسار الانتخابي».

وأضافت المفوضية أن وفد الجمعية الوطنية الذي التقى السايح ضم كلًا من رئيس وأعضاء الجمعية، ويأتي في إطار التواصل مع كافة مكونات الشعب الليبي المهتمة بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن اللقاء عقد بمقر المفوضية بحضور عضو مجلس إدارة المفوضية أبوبكر مردة،

مخرج مقترح لحالة الانسداد السياسي
وقالت المفوضية إن رئيس وفد الجمعية الوطنية قدم لرئيس المفوضية عماد السايح خلال اللقاء «مقترحًا لقاعدة دستورية جديدة ومشروع قانون للانتخابات البرلمانية كمخرج مقترح من قبل المكونات المدنية لحالة الانسداد السياسي وعدم التوافق بين الأجسام السياسية».

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وأشارت إلى أن الوفد أكد في ختام اللقاء «دعمهم جهود المفوضية الرامية لإجراء الانتخابات حرة نزيهة تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية»، مثمنين ما أنجزته المفوضية في مراحل العملية الانتخابية، وسعيها للإيفاء بالتزاماتها أمام الليبيين.

اختتام الجولة الثالثة للمسار الدستوري
وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدستور الدولة فجر اليوم الإثنين، دون حسم الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وقالت وليامز، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، إن اللجنة أحرزت «الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور»، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

لقاء السايح مع وفد الجمعية الوطنية، الإثنين 20 يونيو 2022. (مفوضية الانتخابات)
لقاء السايح مع وفد الجمعية الوطنية، الإثنين 20 يونيو 2022. (مفوضية الانتخابات)
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