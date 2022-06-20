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انطلاق الاحتفال بجائرة الدولة التقديرية للصحافة.. وإعلان «صحفي العام» بعد قليل

طرابلس - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 08:51 مساء
انطلاق الاحتفال بجائرة الدولة التقديرية للصحافة.. وإعلان «صحفي العام» بعد قليل
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انطلقت منذ قليل احتفالية «جائزة الدولة التقديرية للصحافة»، في نسحتها الثانية، وذلك في قاعة فندق «الريكسوس» بالعاصمة طرابلس، حيث من المقرر إعلان اسم المرشح الفائز بجائزة «صحفي العام».

ويشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في الاحتفالية التي تقام ضمن فعاليات «طرابلس عاصمة للإعلام العربي». 

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة تسمية صحفي العام، طارق القزيري: إن «الاسم المرشح للفوز بالجائزة يستحق التكريم عن مسيرته النادرة منذ نصف قرن تقريبًا أو أكثر»، لكنه أستدرك قائلًا: «ليس من حقي الإفصاح عنه».

- إعلان الفائز بـ«جائزة الدولة التقديرية للصحافة» في طرابلس اليوم

ووصف المرشح للجائزة بأنه «قامة ممتدة، تشهد مسيرته على مؤسسات وعلى أسماء وقامات مرت في بوتقة الصحافة الليبية». وقال القزيري «لأنني تشرفت بالعمل معه، فأنا على دراية بمجهوده ونظامه، ورؤيته، كان يمضي أيامًا يتواصل عن خبر واحد، ويتحقق من صدقيته وخلفياته. وفوق كل ذلك لم ينخرط في الاستقطاب السياسي البليد، حافظ على مسافة واحدة من كل هذا الصخب اللامجدي، لم ينتمِ للفوضى، ولم تخدعه الشعارات، وأدار عمله بكل اقتدار».

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