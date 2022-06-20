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الكوني يؤكد استعداد ليبيا تسخير كافة الإمكانات لعودة تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 05:55 مساء
الكوني يؤكد استعداد ليبيا تسخير كافة الإمكانات لعودة تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس
الكوني ووزير الخارجية الكونغولي خلال لقائهما في طرابلس، الإثنين 20 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، «استعداد ليبيا تسخير كافة الإمكانات الممكنة تمهيدًا لعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل في مقرها الدائم بطرابلس» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد الكوني خلال استقباله، ظهر اليوم الإثنين، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج لجمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، الذي يزور ليبيا في مهمة عمل رسمية.

وتعتزم ليبيا استضافة وتنظيم قمة استثنائية لقادة ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) خلال يونيو الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في الثاني من يونيو الجاري.

الكوني يشيد بدور الكونغو والاتحاد الأفريقي تجاه ليبيا
وأشاد الكوني خلال اللقاء بدور الكونغو برازافيل، والاتحاد الأفريقي تجاه ليبيا، واصفًا إياه بـ«الناجح في تحقيق الاستقرار في عدد من الدول الأفريقية»، متوقعًا أن «يكون فاعلًا في دعم الاستقرار السياسي الليبي، والوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان».

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وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن وزير خارجية الكونغو، نقل من جهته للكوني تحيات الرئيس الكونغولي، ديني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا للمجلس الرئاسي، مبديًا استعداد بلاده ودول الاتحاد الأفريقي لدعم الليبيين بالوصول إلى استقرار سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

كما أكد الوزير الكونغولي، أن ليبيا كان لها دورها الفاعل في الاتحاد الأفريقي وأنها ستتجاوز أزمتها، وتعود لها مكانتها في القارة الأفريقية والعالم.

وزير الخارجية الكونغولي يلتقي الدبيبة والمنقوش
والتقى الوزير الكونغولي لدى وصوله إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لافتًا خلال مؤتمر صحفي مع المنقوش إلى أنه حضر إلى طرابلس للحديث عن السلم والمصالحة الوطنية، كأحد الشروط لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.

الكوني ووزير الخارجية الكونغولي خلال لقائهما في طرابلس، الإثنين 20 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
الكوني ووزير الخارجية الكونغولي خلال لقائهما في طرابلس، الإثنين 20 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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