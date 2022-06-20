المنقوش توقع مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو منظمة «USIP» مستقلة مقرها واشنطن مرخصة من قبل الكونغرس الأميركي.

وقالت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مذكرة التفاهم التي وقعتها المنقوش مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي إيلي أبوعون بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس «تنص على تنفيذ برامج المعهد التي تدعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

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وأضافت الوزارة أن مذكرة التفاهم «تشتمل على المبادئ الحاكمة بين الوزارة والمعهد، وتدعم الشفافية والاهتمام بتحقيق الأثر الأكثر إيجابية للشعب الليبي من خلال المبادرات المشتركة بين الطرفين».

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها «هي المسؤولة عن تنفيذ السياسيات والخطط، والبرامج في مجال الشؤون الخارجية للدولة، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة الليبية».

المنقوش والمدير الإقليمي لمعهد الولايات المتحدة للسلام أثناء توقيع مذكرة التفاهم، الإثنين 20 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)