الاتحاد الأوروبي يؤكد استمراره في دعم ليبيا حتى مرحلة الاستقرار الدائم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم ليبيا «حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك على لسان سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الإثنين.

الملفان الأهم للمجلس الرئاسي في الوقت الحالي

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني أكد للسفير الأوروبي «أن الانتخابات والمصالحة الوطنية هما الملفان الأهم في عمل المجلس الرئاسي في الوقت الحالي»، مشيدًا بدور الاتحاد الأوروبي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء الكوني وسفير الاتحاد الأوروبي، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، تناول ملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذل من الاتحاد الأوروبي وليبيا للحد منها.

وأمس الأحد، بحث الكوني مع السفيرة البريطانية كارولين هورندال آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد خلال اللقاء «حرص المجلس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقًا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات».

الكوني وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلال لقائهما في طرابلس، الإثنين 20 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)