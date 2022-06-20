بروتوكول تعاون بين غرفتى طرابلس والقاهرة لزيادة التبادل التجارى بين مصر وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الغرفة الليبية للتجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، بروتوكول تعاون مشترك، مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لزيادة التبادل التجارى بين مصر وليبيا، ودعم العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

وقال بيان للغرفة التجارية في القاهرة اليوم، إن توقيع البروتوكول، جاء خلال زيارة وفد تجاري ليبي لغرفة القاهرة، ترأسه رئيس الجمعية العمومية في غرفة طرابلس، ناصر حمزة، ونائب رئيس الغرفة ناجي أبو جعلال، وعضو لجنة الإدارة، أحمد الحجاجي، والمستشار القانوني بغرفة طرابلس، يونس الزيداني.

ووقع البروتوكول عن الجانب الليبي نائب رئيس غرفة طرابلس، ونائب أول رئيس غرفة القاهرة، أحمد الوسيمي.

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ووفق البيان، يستهدف البروتوكول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وتبادل كافة البيانات والمعلومات عن احتياجات السوق والفرص الاستثمارية المُتاحة في كلا البلدين، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المصدرين والمستوردين وإقامة شراكات ثنائية في المجالات المختلفة.

حضر عن الجانب المصري نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة، المهندس سامح زكي، وأمين صندوق الغرفة، اللواء صلاح العبد، وسكرتير عام الغرفة، أشرف الشيمي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة «شريف يحيى، وأشرف خضر، وكريم غنيم، وإيهاب سعيد، ووليد رمضان».