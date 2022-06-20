«المنقوش»: اللاجئون ليسوا أعداءنا.. وللجميع فرصة في البحث عن حياة كريمة

القاهرة - بوابة الوسط

أحيت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم العالمي للاجئين، مؤكدة أن «للجميع فرصة في البحث عن حياة كريمة».

وقالت المنقوش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «هذا اليوم يذكرنا بأن للجميع فرصة في البحث عن حياة كريمة»، مضيفة أن «اللاجئين ليسوا أعداءنا».

وتابعت أن العدو الحقيقي هو الجهل، والفقر، والمرض والحروب»، مضيفة «علينا جميعا تحمل مسؤولية التغيير وتحقيق الأمن والاستقرار في بلداننا من أجل مستقبل أفضل للجميع».

- الأمم المتحدة تراقب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على ليبيا

وفي أواخر مايو الماضي، أكدت الأمم المتحدة، أنها تراقب «عن كثب» تأثيرات الأزمة الأوكرانية – الروسية على ليبيا، من حيث انعكاساها المحتمل على الوضع الاجتماعي والغذائي.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها الدوري، أنها كجزء من جهودها المبذولة على مستوى المنظمة لتحليل التأثير والمخاطر الناشئة عن الأزمة الأوكرانية الروسية، تجري المفوضية مشاورات داخلية وداخل فريق الأمم المتحدة القطري لتحديد المخاطر بشكل استباقي وإيجاد تدابير التخفيف.

ولم تستبعد الهيئة الأممية تسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، في تعميق نقاط الضعف وزيادة مخاطر الحماية واحتياجات المساعدة، إذ يحتمل أن تؤدي إلى نزوح قسري جديد أو ثانوي، وحركة غير نظامية من وإلى ليبيا، فيما سيكافح الكثيرون للتعامل مع ارتفاع الغذاء وأسعار مواد أخرى.