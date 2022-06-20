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المنقوش تشيد بدعم الاتحاد الأفريقي جهود المصالحة الوطنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 02:41 مساء
المنقوش تشيد بدعم الاتحاد الأفريقي جهود المصالحة الوطنية في ليبيا
مؤتمر صحفي للمنقوش ونظيرها الكونغولي، 20 يونيو 2022، (صورة من مقطع فيديو)
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أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، بالدور الكبير للاتحاد الأفريقي في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكونغولي، جان كلود غاكوسو، بديوان رئاسة الوزراء، اليوم الإثنين.

وأثنت المنقوش أيضا على جهود الكونغو الديمقراطية، الداعمة والمتضامنة مع الشعب الليبي في ملف المصالحة.

كما أكدت أن الخارجية لن تتراجع عن دورها في تعزيز استقرار ليبيا، وأن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مستمرة في العمل على إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية.

المصالحة شرط لإجراء الانتخابات
من جانبه، قال غاكوسو إنه حضر إلى طرابلس للحديث عن السلم والمصالحة الوطنية، كأحد الشروط لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.

ولفت إلى اهتمام الاتحاد الأفريقي بالسلم والأمن في ليبيا، مردفا أن «عملية المصالحة صعبة ولكنها ضرورية».

وأشار إلى لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، والمنقوش، معقبا: «لدينا وجهة النظر نفسها بشأن الوضع الليبي، وقد تبادلنا الأفكار في هذا الإطار».

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