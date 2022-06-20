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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 11:56 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة، اليوم الإثنين، على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، وصول سرعة تلك الرياح إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية على الساحل من درنة إلى طبرق، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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