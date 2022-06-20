الدبيبة يبحث مع عدد من أعيان العواقير ملفات اجتماعية وسياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من أعيان العواقير ملفات اجتماعية وسياسية، وأخرى تخص الشأن العام بمجالاته المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، بحضور وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ودعا وفد الأعيان إلى ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري؛ كونها مطلبا لكل الشعب الليبي، كما طالبوا بـ«استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكافة المناطق والمدن».

كما تناول الوفد «الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنين في الحدود الليبية - المصرية»، مطالبا الحكومة بمعالجة هذا الأمر واتخاذ عدد من الإجراءات حيال ذلك.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يجريها الدبيبة؛ «لدعم إجراءات الانتخابات وتوضيح استعداد الحكومة في حال وجود قاعدة دستورية لتنفيذها».