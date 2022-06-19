باشاغا: الحوار والمصالحة هما مبدأ حكومتنا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن الحوار والمصالحة هما «مبدأ» حكومته التي تهدف من خلالهما إلى «التغلب على لغة العنف والسلاح»، مشيرا إلى تلقيه استجابة لمبادرته التي أطلقها الأسابيع الماضية للحوار الوطني بين مختلف القوى والأطراف الفاعلة في ليبيا وفتح عدة حوارات مع «أطراف أمنية وعسكرية وحتى سياسية».

واعتبر باشاغا في مقابلة مع «التلفزيون العربي» أذيعت، مساء اليوم الأحد، أن الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية منذ العام 2014 كان «ناجحا»، معتقدا أن هناك «نتائج كانت ملموسة لمبادرته للحوار التي لا تزال مستمرة».

كيفية تطبيق مبادرة باشاغا للحوار

وبشأن كيفية تطبيق مبادرته للحوار في ظل الانقسام الحالي، قال باشاغا إن مبادرة الحوار «تخص الحكومة»، وتهدف إلى الحوار «مع أي طرف سياسي وأمني وعسكري داخل ليبيا دون إقصاء ومغالبة»، لافتا إلى أن ذلك «لا يمنع أن يكون للحكومة معارضة بالطرق السلمية والسياسية بعيدا عن لغة السلاح والعنف».

ضعف البعثة الأممية

ورأى باشاغا أن بعثة الأمم المتحدة «أصبحت ضعيفة جدا» بعد استبدال موظفيها بآخرين «غير ملمين بالملف الليبي» من العام 2021، ما ترتب عليه «إهمال» استغلته «الحكومة المنتهية الولاية» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي جدد اتهامه لها بأنها «كانت السبب الرئيسي في عدم إجراء الانتخابات» في 24 ديسمبر 2021 قبل نهاية خطة خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

- باشاغا: الفريق الأممي في ليبيا بات ضعيفا ويجب استبداله

واعتبر باشاغا أن حكومة الوحدة الوطنية «استغلت ضعف البعثة والقوة التي تحصلت عليها الحكومة من الناس في بدايتها والمجتمع الدولي لعرقلة الحوار» ما أدى إلى «سدة بالكامل في الطريق إلى الانتخابات ما دفعنا إلى إجراء اتصالات سياسية واعتمدنا خارطة طريق قام بها مجلس النواب والنواب كمسار سياسي قائم على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في العام 2015 والمعتمدة من الأمم المتحدة بقرار 2259».

وانتقد باشاغا عدم وجود «رسائل قوية من المجتمع الدولي» تحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات، ما دفع مجلس النواب والدولي إلى تشكيل لجنتين نجحتا في التوصل إلى «تفاهما ممتازة بدون رعاية الأمم المتحدة كان يفترض بالبعثة والمجتمع الدولي أن يبنوا على هذا التوافق الذي لم يكونوا راضين عنه وهذا سؤال كبير لدى الليبيين».

باشاغا يشكك في جدوى اجتماع المنفي وعقيلة والمشري

وبشأن ما إن كان اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإمكانه تحقيق تقدم سياسي، شكك باشاغا في قدرة هذا الثلاثي على تحقيق التقدم، وقال «إن كانت لديهم جدية»، متمنيا «أن يكون عندهم الإرادة لإيجاد حل ويكون قرارهم مستقل يستطيعون إيجاد حل».

ورأى باشاغا أن الحوار بين الأجسام الليبية «هو حوار جدي وتحت إشراف الأمم المتحدة» لكنه تساءل عن عدم وضوح ما يمكن أن ينتج عليه في حال انعقاده.

ورحب باشاغا باجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة، مؤكدا دعمه لأي مخرجات يتفق عليها المجلسين وخاصة «تحديد المدد التي يضعونها» في اجتماعات القاهرة، معتبرا أن المشكلة في الدفع بالعملية الانتخابية تنمثل في «أن بعض الأطراف السياسية ترفض الانتخابات الرئاسية وتريد الانتخابات البرلمانية فقط».

وذكر باشاغا أن الأطراف التي تريد إجراء انتخابات برلمانية فقط «لا تريد إجراء الانتخابات ولا تريد التداول السلمي على السلطة وتتمسك بالسلطة»، مؤكدا أن حكومتهم مصممة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «متزامنة» لأنها قادرة على العمل في كل ليبيا وتحقيق طموح الشعب الليبي.