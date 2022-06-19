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الزادمة يتفقد مقر جهاز الأمن الداخلي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 09:20 مساء
الزادمة يتفقد مقر جهاز الأمن الداخلي في سرت
جولة الزادمة بمقر جهاز الأمن الداخلي في سرت، الأحد 19 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للزادمة)
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أجرى نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية سالم معتوق الزادمة، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر جهاز الأمن الداخلي في سرت؛ حيث كان في استقباله رئيس الجهاز اللواء امحمد العباني.

وقال المكتب الإعلامي للزادمة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الزيارة جرى خلالها تفقد مقر جهاز الأمن الداخلي في سرت والاطلاع على احتياجاته، مشيرًا إلى أنه استمع خلال الزيارة إلى الصعاب والعراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية والضبطية.

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وأكد الزادمة خلال الزيارة ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في مدينة سرت وجميع المدن والمناطق الليبية. وتقديم كافة الدعم والمساندة للجهات الأمنية، وتزوديها بالمعدات والأجهزة اللازمة لضمان سير عملها بالصورة الصحيحة والمطلوبة.

الزادمة يتفقد عددًا من المرافق داخل مدينة سرت
وفي سياق منفصل، أجرى الزادمة جولة تفقدية بعدد من المرافق الخدمية داخل مدينة سرت شملت مقر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة سرت، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي أبوهادي.

وقال المكتب الإعلامي إن جولة الزادمة تأتي في سياق مساعي الحكومة المكلفة من مجلس النواب للوقوف على احتياجات ومتطلبات المرافق والقطاعات الحكومية، والعمل على تلبيتها وحلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

جولة الزادمة بمقر جهاز الأمن الداخلي في سرت، الأحد 19 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للزادمة)
جولة الزادمة بمقر جهاز الأمن الداخلي في سرت، الأحد 19 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للزادمة)
جولة الزادمة بمقر جهاز الأمن الداخلي في سرت، الأحد 19 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للزادمة)
جولة الزادمة بمقر جهاز الأمن الداخلي في سرت، الأحد 19 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للزادمة)
جولة الزادمة بمقر جهاز الأمن الداخلي في سرت، الأحد 19 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للزادمة)
جولة الزادمة بمقر جهاز الأمن الداخلي في سرت، الأحد 19 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للزادمة)
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