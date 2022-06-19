اللافي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل التعاون في ملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل سبل التعاون في ملف المصالحة الوطنية خاصة في المجال التقني.

وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة في بيان اليوم، إن اللقاء ناقش سبل إنجاز خطة المجلس الرئاسي للمصالحة والتي سيعلنها هذا الأسبوع، كما تطرق اللقاء لمسارات الحوار الليبي، وسبل إنجاحها.

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والسبت، أطلع اللافي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية خلال لقاء عُقِد بينهما في القبة.

وأوضح اللافي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه وجه الدعوة لعقيلة صالح لإلقاء كلمة في مناسبة إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، نهاية الأسبوع الجاري.