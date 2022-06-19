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باشاغا: الفريق الأممي في ليبيا بات ضعيفا ويجب استبداله

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 06:39 مساء
باشاغا: الفريق الأممي في ليبيا بات ضعيفا ويجب استبداله
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا دور بعثة الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، معتبرًا أن «الفريق الأممي بات ضعيفًا ويجب استبداله لعدم اطّلاعه على واقع الأزمة».

جاء ذلك في مقتطفات من مقابلة باشاغا التي تُبث عشية اليوم الأحد على تلفزيون «العربي» القطري؛ إذ تطرق إلى عدد من الملفات الساخنة التي تشهدها البلاد.

واستعرض اللقاء مع باشاغا سبل استعادة القرار السيادي للدولة، ومدى قدرة حكومته على التعامل مع المجموعات المسلحة المنتشرة في أنحاء ليبيا، متحدثًا عن تأثير العلاقة بين البعثة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر الماضي.

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وكشف باشاغا عن استراتيجية جديدة لحكومته تهدف لتنويع مصادر دخل الدولة، وعن مستقبل صناعة النفط في ليبيا، كاشفًا في هذا الإطار عن عروض كبرى من شركات نفط دولية للاستثمار في القطاع.

مصير الموازنة وصلاحيات المصرف المركزي
وتعرّض باشاغا لمواضيع مصير الموازنة المعتمدة من قبل مجلس النواب وصلاحيات المصرف المركزي، والاجتماعات التشاورية في القاهرة وعلاقة حكومته مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وكان مجلس النواب، وافق الأربعاء الماضي خلال جلسة عقدها في مدينة سرت، على الموازنة المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، بنحو 89.6 مليار دينار، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بوابة لعودة الانقسام بين الشرق والغرب جراء احتمال رفض رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اعتماد الميزانية الجديدة.

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