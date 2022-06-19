وزير الصحة يبحث مع السفير الإيطالي سبل دعم المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، تفعيل اتفاقات التعاون في الجانب الصحي، وتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية جراء علاج المرضى والجرحى الليبيين، إلى جانب دعم المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد في وزارة الصحة اليوم، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعم المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، والتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، فيما يتعلق بالتواصل مع المرافق الصحية والجهات والأجهزة التابعة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

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من جانبه، أبدى بوتشينو استعداد بلاده لعلاج عدد من الأطفال الليبيين ممن يعانون أمراضًا مستعصية في عدد من التخصصات، فضلًا عن تنظيم زيارات لعدد من الأطباء لتقديم خدمات علاجية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

فيما أعرب أبوجناح عن ترحيبه بهذا التعاون، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيه التعاون في المجال الصحي.