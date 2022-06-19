فتح باب الحصول على تأشيرة دخول بولندا لليبيين من تونس لأول مرة منذ 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الليبي الأوروبي، أن المواطنين الليبيين بات بمقدورهم التقديم على تأشيرة دخول دولة بولندا من تونس بدلًا من القاهرة، لأول مرة منذ 7 سنوات.

ونشر المكتب على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «بعد أكثر من 7 سنوات أصبح الآن بإمكان المواطنين من ليبيا، التقديم على تأشيرة دخول بولندا، من تونس بدلًا من القاهرة».

- الحداد يطلب من سفير ألمانيا تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين

وفي مطلع يونيو الجاري، طلب رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت «تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين».

وجاء طلب الحداد خلال استقباله بمكتبه بمقر رئاسة الأركان في طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت والمستشار السياسي العسكري للسفير المقدم، مايكل لوكس والوفد المرافق لهما.