«الوضع في ليبيا» يتصدر مباحثات هاتفية بين تبون وماكرون

القاهرة - بوابة الوسط

تصدرت تطورات الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، مباحثات هاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تعد ثاني مكالمة من نوعها منذ إعادة انتخاب الأخير رئيسًا لولاية ثانية.

وسمح الاتصال الهاتفي، بـ«استعراض عدة ملفات، على رأسها ملفا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك» وفق الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد. وعبر الرئيسان عن عزمهما تعميق العلاقات بين الجزائر وفرنسا، إلى «مستوى متميز».

- خلال اتصال هاتفي.. الرئيسان الجزائري والفرنسي يناقشان ملفي الساحل والوضع في ليبيا

وسبق أن تباحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، الأسبوع الماضي، حول الأزمات الإقليمية في ليبيا ودول الساحل وكذا آفاق العلاقات الجزائرية-الفرنسية. وتجاوزت العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-الفرنسية توترًا نشب على خلفية تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الفرنسي، قال فيها في سبتمبر الماضي إن «الجزائر لم تكن أمة قبل الاستعمار».

وتأتي المباحثات الجزائرية-الفرنسية حول ليبيا قبيل أيام من انتهاء خارطة الطريق الأممية التي جاءت بالسلطة التنفيذية التي يقودها كل من عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، حيث يتخوف البلدان من تجدد العنف في حال شغور السلطة.

وبينما جدد الرئيس الجزائري دعوته إلى إجراء انتخابات تسمح للشعب الليبي باختيار هيئات تمثيلية شرعية تتيح بناء ليبيا الجديدة، أوفد ماكرون مبعوثه بول سولير للقاء عدة مسؤولين كبار في ليبيا، وتأكيد دعم باريس للعملية الانتخابية المنتظرة.