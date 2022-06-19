Atwasat

6 إصابات جديدة بـ«كورونا» الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 01:45 مساء
6 إصابات جديدة بـ«كورونا» الأسبوع الماضي
شخص يتلقى جرعة لقاح مضاد لكورونا. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
alwasat radio

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» الأسبوع الماضي. 

وأشار المركز في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي، خلال الفترة من 11 إلى 16 يونيو، إلى أن نسبة الحالات الموجبة 2.5% بعد فحص 225 عينة، فيما يبلغ متوسط عدد الحالات المعافاة أربع حالات.

- «مكافحة الأمراض»: 6 إصابات متوسط الحالات الإيجابية لـ«كورونا» الأسبوع الماضي 
- «بوابة الوسط» ترصد تحديات العمل بمركز سبها الطبي 
- «مكافحة الأمراض»: ليبيا من أقل البلدان إقبالا على تلقي لقاح «كورونا»

والأسبوع الماضي، أعلن مركز سبها الطبي تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، بعدما أُجريت تحاليل لعشر عينات، ظهرت سلبية تسع منها، وبلغ إجمالي الأعداد التراكمية للإصابات منذ مارس 2020 نحو  502 ألف و11 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 495 ألفًا و609 حالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز
عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟

عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟
معاناة البشر نفسيا تتفاقم

معاناة البشر نفسيا تتفاقم
باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم حكومتنا الميزانية

باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم ...
السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة

جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة
الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة

الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر ...
كاركاتير حليم - «الخير جاي!»

كاركاتير حليم - «الخير جاي!»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف العمل بمستندات السفر الجديدة في سرت
استئناف العمل بمستندات السفر الجديدة في سرت
السفيرة البريطانية تجدد الدعم لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية
السفيرة البريطانية تجدد الدعم لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية
6 إصابات جديدة بـ«كورونا» الأسبوع الماضي
6 إصابات جديدة بـ«كورونا» الأسبوع الماضي
كيف رصدت «المالية» و«المركزي» موارد ونفقات الدولة الليبية في 5 أشهر؟
كيف رصدت «المالية» و«المركزي» موارد ونفقات الدولة الليبية في 5 ...
صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب خلال النزاعات يطالب بسرعة صرف ميزانيته
صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب خلال النزاعات يطالب بسرعة صرف ميزانيته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
المزيد
العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر غرب سرت
العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر غرب سرت...
«جون أفريك» نقلا عن النمروش: الدبيبة «أقل عدوانية».. وباشاغا «متقلب»
«جون أفريك» نقلا عن النمروش: الدبيبة «أقل عدوانية».. وباشاغا......
«الوضع في ليبيا» يتصدر مباحثات هاتفية بين تبون وماكرون
«الوضع في ليبيا» يتصدر مباحثات هاتفية بين تبون وماكرون...
صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب خلال النزاعات يطالب بسرعة صرف ميزانيته
صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب خلال النزاعات يطالب بسرعة صرف ......
كيف رصدت «المالية» و«المركزي» موارد ونفقات الدولة الليبية في 5 أشهر؟
كيف رصدت «المالية» و«المركزي» موارد ونفقات الدولة الليبية في......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط