6 إصابات جديدة بـ«كورونا» الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» الأسبوع الماضي.

وأشار المركز في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي، خلال الفترة من 11 إلى 16 يونيو، إلى أن نسبة الحالات الموجبة 2.5% بعد فحص 225 عينة، فيما يبلغ متوسط عدد الحالات المعافاة أربع حالات.

والأسبوع الماضي، أعلن مركز سبها الطبي تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، بعدما أُجريت تحاليل لعشر عينات، ظهرت سلبية تسع منها، وبلغ إجمالي الأعداد التراكمية للإصابات منذ مارس 2020 نحو 502 ألف و11 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 495 ألفًا و609 حالات.