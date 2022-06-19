ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر معهد السلام والاقتصاد العالمي «مؤشر السلام العالمي للعام 2022» حيث جاءت ليبيا في المرتبة 14 عربيًا قبل السودان والعراق وسورية واليمن و151 عالميًا، بينما تصدرت قطر المرتبة الأولى عربيًا، بعد أن حلت في المرتبة 23 عالميًا من بين 163 دولة.

وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وحتى في العالم، ويحل مكان سورية التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014، كما شهد السودان أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام بعدما شهد تدهورًا في جميع المجالات، فيما تحسنت المؤشرات في ليبيا بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، ولكنها تبقى من الدول الأقل على مؤشر السلام العالمي، وفقًا لقناة «الحرة» الأميركية.

قطر الأولى واليمن الأخير.. وليبيا في الترتيب 14

وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى «الأقل» في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف، وأوضحت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت ثماني دول تدهورًا في مؤشر السلام.

وجاء ترتيب الدول العربية وفق «مؤشر السلام العالمي» للعام 2022، كالتالي:

- قطر: في المرتبة 1 عربيًا، و23 عالميًا.

- الكويت: في المرتبة 2 عربيًا، و39 عالميًا.

- الأردن: في المرتبة 3 عربيًا، و57 عالميًا.

- الإمارات: في المرتبة 4 عربيًا، و60 عالميًا.

- عُمان: في المرتبة 5 عربيًا، و64 عالميًا.

- المغرب: في المرتبة 6 عربيًا، و74 عالميًا.

- تونس: في المرتبة 7 عربيًا، و85 عالميًا.

- البحرين: في المرتبة 8 عربيًا، و99 عالميًا.

- الجزائر: في المرتبة 9 عربيًا، و109 عالميًا.

- السعودية: في المرتبة 10 عربيًا، و119 عالميًا.

- مصر: في المرتبة 11 عربيًا، و126 عالميًا.

- الأراضي الفلسطينية: في المرتبة 12 عربيًا، و133 عالميًا.

- لبنان: في المرتبة 13 عربيًا، و138 عالميًا.

- ليبيا: في المرتبة 14 عربيًا، و151 عالميًا.

- السودان: في المرتبة 15 عربيًا، و154 عالميًا.

- العراق: في المرتبة 16 عربيًا، و157 عالميًا.

- سورية: في المرتبة 17 عربيًا، و161 عالميًا.

- اليمن: في المرتبة 18 عربيًا، و162 عالميًا.

تراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى له

وعالميًا، تراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى منذ 15 عامًا بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة «كورونا»، والحرب الروسية على أوكرانيا، وأظهرت نتائج المؤشر أن الوفيات الناجمة عن الصراعات تدهورت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال العام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ العام 2008.

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وحذر التقرير من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم، إذ تتعرض أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط لأكبر تهديد، وقدر التقرير الأثر الاقتصادي للعنف في 2021 بـ16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولارًا على مستوى الفرد، وجاءت أيسلندا في المرتبة الأولى عالميًا بمؤشر السلام تليها نيوزلندا وإيرلندا، فيما تذيلت كل من أفغانستان واليمن وسورية وروسيا القائمة.