تراجع طفيف للدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.82 دينار اليوم مقابل 4.83 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر صرف اليورو، مسجلًا 5.06 دينار مقابل 5.04 دينار الخميس، كما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني إلى 5.89 دينار من 5.87 دينار الخميس.

وعلى صعيد العملات العربية، استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.28 دينار، و1.31 دينار، و1.55 دينار على الترتيب. وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، وهبط سعر اليوان الصيني قرشًا إلى 0.71 دينار مقابل 0.72 دينار الخميس.

