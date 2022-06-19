الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات-مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية بين 25 و29 درجة مئوية، وتكون على مناطق الدواخل بين 34 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.