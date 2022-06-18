شاهد في «وسط الخبر».. غدا اليوم الأخير لجلسات المسار الدستوري: جعجعة التوافق بلا طحين

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط wtv»، مساء السبت، الضوء على مشاورات لجنة المسار الدستوري التي تختتم أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الأحد.

ورغم المؤشرات الإيجابية التي خرجت عن اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، التي بدأت قبل أسبوع وتنتهي غدًا الأحد، بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، والأنباء عن التوافق على 180 مادة في مسوَّدة الدستور حتى الآن، فإن الترقب يبقى سيد الموقف، للتوصل إلى اتفاق على بقية المواد الدستورية.

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- الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار

وتطرقت الحلقة إلى تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مشاريع تجارية وسكنية متوقفة من العام 2011. ومن بين هذه المشاريع مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بمنطقة طريق المطار بطرابلس، ضمن خطة «عودة الحياة».

وقال الدبيبة، إن مشروع باب طرابلس، ضمن عديد المشروعات المتوقف تدشينها خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، أهمها السكني، حسب بيان صادر عن الحكومة.

حلقة برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط، يوم السبت، 18 يونيو 2022. (صورة من بث مباشر)