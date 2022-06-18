إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير أمن سبها أسامة عويدان، السبت، اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة ملف واقعة مقتل شخصين في إطلاق نار بالمصرف التجاري الوطني فرع سبها إلى النيابة العامة صباح الأحد.

جاء ذلك خلال تقديم مدير أمن سبها واجب العزاء في القتيلين، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية أمن سبها.

- بيان أمني بشأن حادثة إطلاق النار داخل المصرف التجاري الوطني في سبها

- مقتل مواطنين اثنين في إطلاق نار داخل مصرف بسبها

تفاصيل حادث إطلاق النار بالمصرف التجاري بسبها

وفي بيانها عن الحادث، قالت مديرية أمن سبها مساء الخميس، إن الحادث وقع عند «الساعة 12:30 ظهرًا» نتيجة شجار وقع بين «ر.ع أ . أ .ف. التابع لمصلحة أمن المرافق والمنشآت»، الذي كان بمقر عمله وأحد المواطنين المتواجدين بالمصرف، بسبب خلاف حدث أثناء تنظيم الزحام داخل المصرف.

وأوضحت المديرية أن «المواطن حاول انتزاع البندقية التي كانت بحوزة الشرطي وأثناء الشجار خرج عيار ناري من البندقية نتج عنه إصابة كل من على أمحمد محمد البسط (45 عامًا)، وسالم محمد الشيباني (28 عامًا) وأدت الإصابات إلى وفاتهما».

وأكدت مديرية أمن سبها في ختام بيانها أن «رجل الشرطة قام في حينه بتسليم نفسه إلى مديرية أمن سبها»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة.

مدير أمن سبها يقدم واجب العزاء في فقيدي إطلاق النار داخل المصرف التجاري في سبها، 18 يونيو 2022. (مديرية أمن سبها)

مدير أمن سبها يقدم واجب العزاء في فقيدي إطلاق النار داخل المصرف التجاري في سبها، 18 يونيو 2022. (مديرية أمن سبها)