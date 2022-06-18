ضبط شخصين في حالة سكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية بمنطقة الصابري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط شخصين في حالة سكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على جزء كبير من منطقة الصابري.

ووردت معلومات لأعضاء تحريات مركز شرطة الصابري تفيد بقيام أشخاص بقص وسرقة كابلات نحاسية تغذي جزءًا كبيرًا من منطقة الصابري بالقرب من الجسر «الكوبري».

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وبانتقال أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري إلى موقع الحادث جرى ضبط شخصين تفوح منهما رائحة كريهة يشتبه بأنها رائحة خمر، وبحوزتهما كوابل ومعدات حفر. وبعد عودتهما إلى رشدهما تبين أن الأول يدعى «ط.ف.ف» فيما يدعى الثاني «ص.ر.ب»، واعترفا بما نسب إليهمان وأُحيلا إلى النيابة العامة.

ضبط شخصين في حالة سكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية بمنطقة الصابري، 18 يونيو 2022. (مديرية أمن بنغازي)

ضبط شخصين في حالة سكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية بمنطقة الصابري، 18 يونيو 2022. (مديرية أمن بنغازي)

ضبط شخصين في حالة سكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية بمنطقة الصابري، 18 يونيو 2022. (مديرية أمن بنغازي)

ضبط شخصين في حالة سكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية بمنطقة الصابري، 18 يونيو 2022. (مديرية أمن بنغازي)